В Госдуме предложили разрешить самооборонщикам требовать суд присяжных

Суть законопроекта
19 ноября 2025 года фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, расширяющий применение суда присяжных по делам о превышении пределов необходимой обороны. Документом предлагается предоставить обвиняемым по статьям убийство и причинение тяжкого вреда здоровью право ходатайствовать о рассмотрении их дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей в районных и гарнизонных судах.
Инициатива призвана решить системную проблему — необоснованное привлечение к ответственности лиц, защищавших свою жизнь или жизни других людей. Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, «закон должен защищать оборонявшегося, а не нападавшего».
В апреле Верховный суд признал правомерным использование ножа для самообороны против группы нападавших. Прецедент вырос из дела жителя Твери, который, защищая свою малолетнюю дочь от троих вооруженных палками мужчин, применил нож и смертельно ранил нападавших.
«Присяжные, как коллегия граждан, зачастую лучше улавливают эти нюансы и способны оценить состояние человека в реальной ситуации опасности — то, что профессиональный судья нередко вынужден оценивать через формальные критерии», — пояснили ВФокусе Mail в пресс-службе ЛДПР.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что при рассмотрении дел о самообороне необходимо учитывать не только формальные обстоятельства, но и субъективное состояние оборонявшегося — страх, стресс, психологическое восприятие угрозы.
Статистика подтверждает эффективность такого подхода, так как оправдательные приговоры с участием присяжных выносятся в четыре раза чаще, чем единолично судьями.
Проблемы адаптации
В ЛДПР считают, что хотя расширение юрисдикции суда присяжных потребует адаптации, это логичный и назревший шаг, направленный на устранение системной проблемы.
«Верховный Суд РФ в своих решениях регулярно становится на сторону обороняющихся, подчеркивая, что сомнения должны толковаться в пользу защищающегося. Введение присяжных позволит закрепить эту гуманную практику уже на уровне первой инстанции», — добавили в партии.
Чтобы минимизировать нагрузку, необходим продуманный переходный период. Это даст судам возможность адаптировать процедуры, перераспределить ресурсы и организовать работу без ущерба для текущих дел.
«Ключевым является открытый диалог законодателей, судейского сообщества и Верховного Суда. Это позволит заранее прогнозировать нагрузку, определить потребности в финансировании и кадрах, а также разработать единые методические рекомендации для судей, председательствующих в процессах с присяжными», — подчеркнули в ЛДПР.
Там не отрицают, что риски злоупотребления существуют всегда, однако верят, что процессуальные механизмы позволят их минимизировать, так как бремя доказывания сохраняется за обвинением, а профессиональный судья сохраняет контроль над соблюдением закона и допустимостью доказательств, имея полномочия пресекать манипуляции с любой стороны.
«При этом институт присяжных не отменяет требований к добросовестному расследованию, а лишь обеспечивает более сбалансированный подход к рассмотрению дел, связанных с самообороной», — резюмировали там.