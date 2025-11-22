Популярные темы
В Госдуме предложили разрешить самооборонщикам требовать суд присяжных

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, позволяющий обвиняемым в превышении пределов самообороны требовать рассмотрения дела присяжными в районных и гарнизонных судах. В пресс-службе партии рассказали ВФокусе Mail, что предлагаемые изменения направлены на создание дополнительных гарантий справедливого судебного разбирательства.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Иркутский областной суд

Суть законопроекта

19 ноября 2025 года фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, расширяющий применение суда присяжных по делам о превышении пределов необходимой обороны. Документом предлагается предоставить обвиняемым по статьям убийство и причинение тяжкого вреда здоровью право ходатайствовать о рассмотрении их дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей в районных и гарнизонных судах.

Инициатива призвана решить системную проблему — необоснованное привлечение к ответственности лиц, защищавших свою жизнь или жизни других людей. Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, «закон должен защищать оборонявшегося, а не нападавшего».

В апреле Верховный суд признал правомерным использование ножа для самообороны против группы нападавших. Прецедент вырос из дела жителя Твери, который, защищая свою малолетнюю дочь от троих вооруженных палками мужчин, применил нож и смертельно ранил нападавших.

«Присяжные, как коллегия граждан, зачастую лучше улавливают эти нюансы и способны оценить состояние человека в реальной ситуации опасности — то, что профессиональный судья нередко вынужден оценивать через формальные критерии», — пояснили ВФокусе Mail в пресс-службе ЛДПР.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что при рассмотрении дел о самообороне необходимо учитывать не только формальные обстоятельства, но и субъективное состояние оборонявшегося — страх, стресс, психологическое восприятие угрозы.

Статистика подтверждает эффективность такого подхода, так как оправдательные приговоры с участием присяжных выносятся в четыре раза чаще, чем единолично судьями.

Проблемы адаптации

В ЛДПР считают, что хотя расширение юрисдикции суда присяжных потребует адаптации, это логичный и назревший шаг, направленный на устранение системной проблемы.

«Верховный Суд РФ в своих решениях регулярно становится на сторону обороняющихся, подчеркивая, что сомнения должны толковаться в пользу защищающегося. Введение присяжных позволит закрепить эту гуманную практику уже на уровне первой инстанции», — добавили в партии.

Чтобы минимизировать нагрузку, необходим продуманный переходный период. Это даст судам возможность адаптировать процедуры, перераспределить ресурсы и организовать работу без ущерба для текущих дел.

«Ключевым является открытый диалог законодателей, судейского сообщества и Верховного Суда. Это позволит заранее прогнозировать нагрузку, определить потребности в финансировании и кадрах, а также разработать единые методические рекомендации для судей, председательствующих в процессах с присяжными», — подчеркнули в ЛДПР.

Там не отрицают, что риски злоупотребления существуют всегда, однако верят, что процессуальные механизмы позволят их минимизировать, так как бремя доказывания сохраняется за обвинением, а профессиональный судья сохраняет контроль над соблюдением закона и допустимостью доказательств, имея полномочия пресекать манипуляции с любой стороны.

«При этом институт присяжных не отменяет требований к добросовестному расследованию, а лишь обеспечивает более сбалансированный подход к рассмотрению дел, связанных с самообороной», — резюмировали там.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше