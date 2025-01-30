В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей.
«В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение», — сказано в обращении, которое есть у РИА Новости.
По его словам, дети сталкиваются с травлей в школе из-за необычного или редкого имени. В последние годы увеличивается число случаев, когда граждане называют своих детей необычными именами, которые формально не запрещены законодательством Российской Федерации, однако являются причиной травли. Даванков уточнил, что по статье 58 Семейного кодекса РФ, при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.
«В 2023 году только в Москве новорожденным дали свыше 7 тысяч различных имен. Например, детей называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Детей также называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара