В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли

«В 2023 году только в Москве новорожденным дали свыше 7 тысяч различных имен. Например, детей называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Детей также называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т. д. В подобных случаях стоит предоставить право органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) изменять имя ребенка без согласия родителей — по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. Такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени», — добавил Даванков.