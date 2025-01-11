В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов

«Смысл законопроекта в том, что если есть семья, в которой родился ребенок, и один из родителей находился с ребенком в декрете, при этом второй родитель работал, и тот, который находился в декрете, у него минимальное количество пенсионных баллов накапливалось за год, а у того, кто ходил на работу, у него количество баллов пенсионных значительно больше. И вот эта семья с ребёнком решает развестись… И в этом случае пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два», — сказала депутат ГД.