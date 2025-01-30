В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Каждый год в России около 50 тыс. абитуриентов не могут поступить в вузы, рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что большинство из них стремятся получить гуманитарное образование, в то время как многие востребованные специальности в колледжах — технические. Поэтому резервные места, скорее всего, займут те, кто изначально хотел учиться в колледжах, но не смог из-за нехватки бюджетных мест.