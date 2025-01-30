В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Чтобы привлечь абитуриентов, не поступивших в вузы, депутаты предлагают создать резервные места для учебы в колледжах «по аналогичным или смежным специальностям». Также они считают важным продлить сроки приема документов для таких студентов, передают Ведомости.
Авторы инициативы — председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова из фракции «Справедливая Россия» предлагают обязать вузы сообщать региональным департаментам образования о тех, кто не поступил. Это позволит департаментам помочь выпускникам найти подходящие колледжи для продолжения обучения. Депутаты уверены, что это решение увеличит количество студентов в колледжах.
Каждый год в России около 50 тыс. абитуриентов не могут поступить в вузы, рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что большинство из них стремятся получить гуманитарное образование, в то время как многие востребованные специальности в колледжах — технические. Поэтому резервные места, скорее всего, займут те, кто изначально хотел учиться в колледжах, но не смог из-за нехватки бюджетных мест.
Ранее в Госдуме вновь начали активно обсуждать организацию ЕГЭ. Предлагаются инициативы от возможности выбора формы экзамена (единый госэкзамен или традиционный вступительный в вузы) до полной его отмены.