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В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Депутаты Госдумы обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением принимать на обучение в колледжи и техникумы тех, кто не смог поступить в вузы.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: пресс-служба Московского городского педагогического университета

Чтобы привлечь абитуриентов, не поступивших в вузы, депутаты предлагают создать резервные места для учебы в колледжах «по аналогичным или смежным специальностям». Также они считают важным продлить сроки приема документов для таких студентов, передают Ведомости.

Авторы инициативы — председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова из фракции «Справедливая Россия» предлагают обязать вузы сообщать региональным департаментам образования о тех, кто не поступил. Это позволит департаментам помочь выпускникам найти подходящие колледжи для продолжения обучения. Депутаты уверены, что это решение увеличит количество студентов в колледжах.

Каждый год в России около 50 тыс. абитуриентов не могут поступить в вузы, рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что большинство из них стремятся получить гуманитарное образование, в то время как многие востребованные специальности в колледжах — технические. Поэтому резервные места, скорее всего, займут те, кто изначально хотел учиться в колледжах, но не смог из-за нехватки бюджетных мест.

Ранее в Госдуме вновь начали активно обсуждать организацию ЕГЭ. Предлагаются инициативы от возможности выбора формы экзамена (единый госэкзамен или традиционный вступительный в вузы) до полной его отмены.