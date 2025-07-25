В Госдуме предложили предусмотреть выплаты родителям школьников перед 1 сентября

Группа депутатов Госдумы от разных фракций разработала законопроект о введении ежегодной выплаты для родителей перед началом учебного года. Согласно документу, семьи смогут получать сумму в размере прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника.
«Выплата распространяется на всех законных представителей — родителей, опекунов и усыновителей. Деньги будут перечислять на каждого ребенка школьного возраста, что особенно важно для многодетных семей. Эта мера призвана помочь родителям собрать детей в школу, компенсируя расходы на форму, канцтовары и другие необходимые вещи», — говорится в законопроекте, который проходит согласование в правительстве.
Размер выплаты будет соответствовать величине прожиточного минимума, установленного в целом по России. На сегодняшний день эта сумма составляет 17 773 рубля.
Среди авторов закона — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
Ранее маркетологи посчитали, во сколько родителям обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году. В среднем это обойдется в 15−20 тысяч рублей, включая школьную форму, обувь, спортивную одежду, рюкзак и канцелярские принадлежности.