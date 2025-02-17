В Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки

В случае принятия рассматриваемого сейчас в Госдуме законопроекта, направленного на защиту русского языка, могут измениться некоторые термины, широко используемые на рынке недвижимости. В частности, хостелы могут переименоваться в ночлежки. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.
Термин «ночлежка» имеет исторические корни в русской культуре, и его введение поможет лучше отразить суть такого жилья, не путать его с общежитиями, пояснил депутат.
Общежития, по мнению Гусева, — это полноценные дома для мигрантов. «В них живут, оборудуя всем необходимым, от чайников до стиральных машинок», — написал он.
Ночлежки же являются временным бюджетным жильем, где постояльцы, как правило, проводят одну или две ночи при минимуме возможных удобств, пояснил депутат.
В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете применения иностранных слов, имеющих русские синонимы, в случае, когда язык используется в качестве государственного. После принятия документа депутаты предложили запретить называть жилые комплексы иностранными словами. Однако соответствующий законопроект так и не был принят.