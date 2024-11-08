В Госдуме предложили освободить предпенсионеров от работы

«Так, в 2024 году общеустановленный пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим, в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рождённые с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения», — добавила депутат ГД.