В Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа

Кроме того, авторы инициативы планируют внести изменения в постановление «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Это позволит людям, имеющим право на дополнительную поддержку по газификации частных домов, получать субсидии для оплаты технического обслуживания газового оборудования.