В Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа

Обращение к правительству подписали Сергей Миронов и Александр Ремезков. «Способом решения данной проблемы может быть прямое освобождение социально нуждающихся лиц от платы за техническое обслуживание газового оборудования», — говорится в документе.
Депутаты просят правительство поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассмотреть это предложение и принять меры для его реализации.
Помощь депутаты предлагают тем гражданам, которые уже имеют право на льготы при газификации индивидуальных жилых домов.
Кроме того, авторы инициативы планируют внести изменения в постановление «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Это позволит людям, имеющим право на дополнительную поддержку по газификации частных домов, получать субсидии для оплаты технического обслуживания газового оборудования.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в кабмин с инициативами, направленными на поддержку многодетных семей. В числе предложенных мер — льготные кредиты на покупку автомобилей и прогрессивный размер материнского капитала.