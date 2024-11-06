В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета

Депутаты Госдумы от «Новых Людей» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 млн руб. из государственных и муниципальных бюджетов. Проект есть у РБК.
Изменения предложно внести в ст. 19 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
«Общие правила в обязательном порядке должны содержать установление предельных цен к закупаемым заказчиками услугам по организации и проведению концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий в размере не более одного миллиона рублей. Указанная сумма может быть увеличена на прогнозируемый уровень инфляции в соответствующем финансовом году», — говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке авторы инициативы напоминают, что на плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджетов субъектов России снизятся с 13% до 11,5% от ВВП, а межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. Таким образом, нецелесообразно тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта.
«Так, например, в столице одного из субъектов РФ муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN). Выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 млн рублей», — напомнили депутаты «Новых людей».
Кроме этого, как отметили авторы, на практике распространены случаи закупок услуг по организации и проведению «корпоративных мероприятий», например, в преддверии новогодних праздников, на которых зачастую выступают известные артисты за несколько миллионов рублей. Законопроектом также предлагается установить запрет на закупку таких услуг в размере не более 1 млн руб.
Гонорар певца SHAMAN в 16,6 млн руб., который ему заплатили за выступление на Дне города в Оренбурге, вызвал немало споров среди общественников и политиков. Так, депутат от КПРФ Нина Останина заявила, что траты на выступление SHAMAN'a выглядят «сомнительно и цинично» в контексте недавно произошедшего в регионе разрушительного паводка.