В Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета

Кроме этого, как отметили авторы, на практике распространены случаи закупок услуг по организации и проведению «корпоративных мероприятий», например, в преддверии новогодних праздников, на которых зачастую выступают известные артисты за несколько миллионов рублей. Законопроектом также предлагается установить запрет на закупку таких услуг в размере не более 1 млн руб.