В Госдуме предложили новые условия лицензирования частных клиник

«Мы что в стране развиваем? Частную медицину или государственную? Мы должны исходить из этого вопроса. Если мы развиваем частную медицину, это одно. Мы тогда должны создавать все условия, чтобы она у нас развивалась. И тогда получится, что люди будут получать медицинскую помощь в частных организациях за деньги», — отметил Леонов.