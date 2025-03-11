В Госдуме предложили новые условия лицензирования частных клиник

«Мы что в стране развиваем? Частную медицину или государственную? Мы должны исходить из этого вопроса. Если мы развиваем частную медицину, это одно. Мы тогда должны создавать все условия, чтобы она у нас развивалась. И тогда получится, что люди будут получать медицинскую помощь в частных организациях за деньги», — отметил Леонов.
Однако, если акцент делается на государственное здравоохранение, то нужны механизмы, которые позволят контролировать частные клиники. Леонов привел пример: в небольшом городе, где работают всего несколько специалистов, открытие частной клиники может привести к тому, что врачи уйдут в частный сектор, оставив местных жителей без необходимой медицинской помощи. Он предложил дать региональным властям право регулировать деятельность частных клиник, обеспечивая их социальную нагрузку.
«Мы хотим дать право регионам регулировать деятельность частных клиник разными способами. Например, вы организуете частную клинику, вы оказываете услуги по таким-то направлениям, но мы вам даем объемы по ОМС, которые вы должны людям бесплатно оказывать», — отметил Леонов.
По словам депутата, частные клиники, работающие по ОМС, часто выбирают только те услуги, которые им выгодны. «Если бы так государственная выбирала, то, понятно, у нас бы все клиники были в прекрасном состоянии», — добавил он. Однако, если государственные учреждения обязаны оказывать весь спектр услуг, частные могут позволить себе игнорировать менее прибыльные направления.
Леонов также упомянул о необходимости изменения нормативно-правовой базы, чтобы новые условия лицензирования были «четко прописаны». Это потребует юридической проработки и, возможно, изменения законодательства.
Ранее в России предложили открыто публиковать информацию об образовании врачей, чтобы противостоять мошенникам, которые выдают себя за медицинских работников, используя поддельные дипломы.