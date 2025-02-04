В Госдуме предложили новые меры поддержки многодетных семей

В документе обращения также подчеркивается необходимость создания отечественного автомобиля, специально разработанного для многодетных семей. «Одним из вариантов такого автомобиля может быть “минивэн”, макет которого был продемонстрирован президенту Российской Федерации В. В. Путину во время рабочей поездки в Самарскую область с посещением завода “Автоваз” 28 января 2025 года. Представляется, что такая необходимость давно назрела, учитывая фактическое отсутствие на рынке модели легкового автомобиля, в которой были бы учтены нужды и требования многодетных семей», — уточняется в обращении.