В Госдуме предложили новые меры поддержки многодетных семей

Депутат отметила, что по поручению президента России правительство должно рассмотреть возможность разработки и поддержки производства отечественных автомобилей, предназначенных для многодетных семей. Об этом сообщили РИА Новости.
Также, согласно указанию кабинета министров совместно с комиссией Госсовета РФ в направлении «Семья», необходимо представить предложения по улучшению действующей программы материнского капитала, включая возможность увеличения его размера в зависимости от очередности рождения ребенка.
Какие автомобили подходят многодетным
«В условиях постоянно растущих цен на автомобили важно обеспечить их доступность для семей, особенно многодетных. В этой связи комитет считает, что одним из эффективных решений может стать программа субсидий и льготных кредитов, направленная на поддержку таких семей. Благодаря подобным мерам, семьи смогут приобрести необходимый транспорт, что не только улучшит качество их жизни, обеспечит комфортные условия для перевозки детей, но и будет способствовать развитию и поддержке автотранспортной отрасли», — говорится в обращении.
В документе обращения также подчеркивается необходимость создания отечественного автомобиля, специально разработанного для многодетных семей. «Одним из вариантов такого автомобиля может быть “минивэн”, макет которого был продемонстрирован президенту Российской Федерации В. В. Путину во время рабочей поездки в Самарскую область с посещением завода “Автоваз” 28 января 2025 года. Представляется, что такая необходимость давно назрела, учитывая фактическое отсутствие на рынке модели легкового автомобиля, в которой были бы учтены нужды и требования многодетных семей», — уточняется в обращении.
Кроме того, комитет ГД по защите семьи считает, что рождение каждого следующего ребенка должно сопровождаться выплатой материнского капитала в увеличенном размере. «Представляется целесообразным, например, выплачивать материнский (семейный) капитал повторно с одновременным увеличением его размера на 25 процентов при рождении второго, третьего, четвертого и каждого последующего ребенка», — заключается в документе.
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