Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили на неделю отключить россиянам интернет

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю или хотя бы на выходные. По его мнению, это ограничение позволит людям сберечь здоровье, а также поможет снизить число случаев игромании.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Такое предложение Арефьев озвучил в разговоре с «Абзацем». По его мнению, постоянные выходы в Сеть для работы и других дел приносят больше вреда, чем пользы. Он отметил, что Интернет оказывает серьезное давление на психику индивида. Кроме того, его использование приводит к зависимостям.

Арефьев подчеркнул, что на 70% Интернет используется для вреда своему собственному здоровью, поскольку люди сидят там часами, сутками и годами, портя себе нервы и зрение. Он отметил, что миллионы людей страдают от игромании, причем они играют на деньги. «Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома», — добавил депутат.

По его словам, Международная организация здравоохранения обеспокоена, поскольку использование Сети способствует психологическим расстройствам. Чтобы минимизировать последствия выходов в Интернет, время пребывания там нужно периодически ограничивать, полагает депутат.

«Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — заключил Арефьев.

Отметим, в Интернете легко наткнуться на мошенников. Недавно, например, они придумали новую схему обмана.