В Госдуме предложили на неделю отключить россиянам интернет

Такое предложение Арефьев озвучил в разговоре с «Абзацем». По его мнению, постоянные выходы в Сеть для работы и других дел приносят больше вреда, чем пользы. Он отметил, что Интернет оказывает серьезное давление на психику индивида. Кроме того, его использование приводит к зависимостям.
Арефьев подчеркнул, что на 70% Интернет используется для вреда своему собственному здоровью, поскольку люди сидят там часами, сутками и годами, портя себе нервы и зрение. Он отметил, что миллионы людей страдают от игромании, причем они играют на деньги. «Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома», — добавил депутат.
По его словам, Международная организация здравоохранения обеспокоена, поскольку использование Сети способствует психологическим расстройствам. Чтобы минимизировать последствия выходов в Интернет, время пребывания там нужно периодически ограничивать, полагает депутат.
«Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — заключил Арефьев.
Отметим, в Интернете легко наткнуться на мошенников. Недавно, например, они придумали новую схему обмана.