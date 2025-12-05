Популярные темы
В Госдуме предложили лишать прав за незаконный знак «Инвалид»

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ужесточить административную ответственность за незаконное использование знака «Инвалид» на транспортном средстве — вплоть до лишения прав на срок до трех месяцев. Документ опубликован 5 декабря в электронной базе нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Так, за злоупотребление знаком «Инвалид» предлагается ввести штраф в размере 7500 рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 500 тыс. рублей для юрлиц, а также лишать прав за повторное нарушение на срок до трех месяцев.

В пояснительной записке говорится, что в последнее время количество водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид» для возможности бесплатно парковаться в зонах платных городских парковок, растет. В результате водителям-инвалидам приходится искать другие парковочные места либо парковаться платно.

«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами! Если действующие санкции для таких мошенников не эффективны, их нужно повышать», — написал в своем Telegram-канале автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас ст. 12.4 КоАП предусматривает штраф за незаконную установку опознавательного знака «Инвалид» в размере 5 тыс. рублей, ответственность за повторное использование знака отсутствует.

Накануне сообщалось, что Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось ввести запрет на продажу алкогольной продукции в придорожных кафе вблизи федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше