В Госдуме предложили лишать прав за незаконный знак «Инвалид»

Так, за злоупотребление знаком «Инвалид» предлагается ввести штраф в размере 7500 рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 500 тыс. рублей для юрлиц, а также лишать прав за повторное нарушение на срок до трех месяцев.
В пояснительной записке говорится, что в последнее время количество водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид» для возможности бесплатно парковаться в зонах платных городских парковок, растет. В результате водителям-инвалидам приходится искать другие парковочные места либо парковаться платно.
«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами! Если действующие санкции для таких мошенников не эффективны, их нужно повышать», — написал в своем Telegram-канале автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Сейчас ст. 12.4 КоАП предусматривает штраф за незаконную установку опознавательного знака «Инвалид» в размере 5 тыс. рублей, ответственность за повторное использование знака отсутствует.
Накануне сообщалось, что Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось ввести запрет на продажу алкогольной продукции в придорожных кафе вблизи федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.