В Госдуме предложили исключить ряд продуктов из списка социально значимых товаров

Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал «Известиям», что обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать более чем на 10% в течение 60 дней.