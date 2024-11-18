В Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам

Таким образом, авторами предлагается правительству «незамедлительно» принять следующие меры: проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, которую выполняет мигрант, а также ввести устную часть для мигрантов. Кроме того, предлагается расширить видеозапись устной части экзамена и включить в нее запись ответов мигранта на вопросы о нем и о целях его приезда в Россию.