В Госдуме предлагают ограничить использование электросамокатов в Москве

Соответствующее обращение глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил мэру Москвы Сергею Собянину. В документе говорится, что с приходом тепла улицы столицы заполняются средствами индивидуальной мобильности. В результате «плюсы» самокатов для тех, кто на них едет, со временем превращаются в «минусы» и даже риски для остальных людей.
Особенно это касается центра Москвы, где специальных дорожек не хватает для потоков электросамокатов, которые все больше набирают популярность. В итоге их водители ездят по тротуарам и пешеходным дорожкам.
«Предлагаю ограничить использование электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности в центральной части города, точечно определив перечень “закрытых” для движения электросамокатов улиц в пределах исторического центра», — говорится в обращении. Подчеркивается, что речь идет о наиболее густонаселенных и популярных среди туристов зонах.
Также Нилов предлагает обустроить возле этих участков дополнительные парковочные места.
Ранее мы рассказывали о новых правилах, штрафах и ограничениях, касающихся самокатов и действующих в различных регионах России.