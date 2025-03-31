В Госдуме предлагают ограничить использование электросамокатов в Москве

Соответствующее обращение глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил мэру Москвы Сергею Собянину. В документе говорится, что с приходом тепла улицы столицы заполняются средствами индивидуальной мобильности. В результате «плюсы» самокатов для тех, кто на них едет, со временем превращаются в «минусы» и даже риски для остальных людей.