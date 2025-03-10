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В Госдуме предлагают давать больничный отцу во время декрета супруги

Депутаты Госдумы РФ предлагают предоставить отцам право на оплачиваемый больничный, если они ухаживают за больным ребенком, пока их супруги находятся в декретном отпуске.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно законопроекту, отцы смогут получать оплачиваемый больничный в случае, если им необходимо заботиться о ребенке в возрасте до трех лет, когда мать, отец или опекун находятся в отпуске по уходу за ребенком и заболели.

«Нами подготовлен законопроект, который решает эту проблему и дает право на оплачиваемый больничный отцам, ухаживающим за больным ребенком в период болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста», — отметил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов в комментарии к документу.

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, возглавляемые, представили новый законопроект, который может изменить правила получения больничного для отцов.

Ситуация, когда мать и ребенок одновременно заболели, часто ставит отца в сложное положение. В таких случаях уход за ребенком обычно ложится на его плечи. Однако действующее законодательство не позволяет ему получать оплачиваемый больничный, поскольку одновременно выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и ежемесячное пособие по уходу за ребенком невозможно, объяснил Нилов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о декретном отпуске на любом сроке беременности.