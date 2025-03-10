В Госдуме предлагают давать больничный отцу во время декрета супруги

Ситуация, когда мать и ребенок одновременно заболели, часто ставит отца в сложное положение. В таких случаях уход за ребенком обычно ложится на его плечи. Однако действующее законодательство не позволяет ему получать оплачиваемый больничный, поскольку одновременно выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и ежемесячное пособие по уходу за ребенком невозможно, объяснил Нилов.