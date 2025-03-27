В Госдуме попросили проверить краску для волос на безопасность

В документе упоминается информация из СМИ о том, что в продукции этих немецких компаний был обнаружен бутилфенилметилпропионал (лилиевый альдегид), который может негативно сказаться на репродуктивной функции и вызвать контактный дерматит.
«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении Леонова.
Как пояснил депутат, в 2023 году надзорное ведомство уже подтвердило опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Он добавил, что это вещество было внесено в список запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции. Тем не менее, депутат отметил, что лилиевый альдегид все еще встречается в некоторых косметических товарах на российском рынке, где его продолжают использовать в качестве синтетической отдушки.
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