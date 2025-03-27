В Госдуме попросили проверить краску для волос на безопасность

Как пояснил депутат, в 2023 году надзорное ведомство уже подтвердило опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Он добавил, что это вещество было внесено в список запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции. Тем не менее, депутат отметил, что лилиевый альдегид все еще встречается в некоторых косметических товарах на российском рынке, где его продолжают использовать в качестве синтетической отдушки.