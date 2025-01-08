В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

Лантратова считает, что в результате отказа от Болонской системы не возникнет проблем и с признанием российского образования за рубежом, если студенты пожелают продолжить учебу там. При этом депутат обратила внимание, что признание отечественных дипломов никогда не происходило автоматически, всегда требовалось подтверждение.