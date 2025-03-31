В Госдуме поддержали отказ SHAMANу в регистрации бренда «Я русский»

Отказ в регистрации бренда «Я русский»
Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации бренда «Я русский» для выпуска алкогольной продукции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В ведомстве считают, что подобное наименование может задеть чувства граждан страны. В частности, со словосочетанием «Я русский» у людей могут возникнуть неприятные ассоциации из-за связывания национальности со спиртными напитками. Соответственно, такие наименования продукции могут противоречить интересам общества.
Напомним, что Дронов направил заявки в Роспатент еще осенью прошлого года.
О том, насколько отказ Роспатента актуален и правомочен, специально для ВФокусе Mail сказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Борис Чернышов: «Вполне изученный вопрос»
Парламентарий назвал решение Роспатента обдуманным и выразил ему поддержку.
«В Роспатенте работают эксперты, они постоянно взаимодействуют с обществом. Я думаю, что это не волюнтаристская позиция конкретных чиновников, а вполне изученный вопрос. Тем более, что по этой теме высказывались многие депутаты Госдумы, общественники и чиновники. Поэтому нельзя не поддержать такую позицию», — сказал Чернышов.
По мнению парламентария, бренд «Я русский» должен у людей вызывать исключительно положительные эмоции, и тогда он получит одобрение.
«Я думаю, что если следующее предложение на патент “Я русский” будет связано с хорошими вещами: спортом, культурой, патриотизмом, то это непременно будет поддержано», — заключил вице-спикер ГД.