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В Госдуме поддержали отказ SHAMANу в регистрации бренда «Я русский»

Роспатент отказал певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» для выпуска алкоголя. Вице-спикер Госдумы Чернышов объяснил, какие товары или услуги можно регистрировать под таким брендом.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Отказ в регистрации бренда «Я русский»

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации бренда «Я русский» для выпуска алкогольной продукции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В ведомстве считают, что подобное наименование может задеть чувства граждан страны. В частности, со словосочетанием «Я русский» у людей могут возникнуть неприятные ассоциации из-за связывания национальности со спиртными напитками. Соответственно, такие наименования продукции могут противоречить интересам общества.

Напомним, что Дронов направил заявки в Роспатент еще осенью прошлого года.

О том, насколько отказ Роспатента актуален и правомочен, специально для ВФокусе Mail сказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Борис Чернышов: «Вполне изученный вопрос»

Парламентарий назвал решение Роспатента обдуманным и выразил ему поддержку.

«В Роспатенте работают эксперты, они постоянно взаимодействуют с обществом. Я думаю, что это не волюнтаристская позиция конкретных чиновников, а вполне изученный вопрос. Тем более, что по этой теме высказывались многие депутаты Госдумы, общественники и чиновники. Поэтому нельзя не поддержать такую позицию», — сказал Чернышов.

По мнению парламентария, бренд «Я русский» должен у людей вызывать исключительно положительные эмоции, и тогда он получит одобрение.

«Я думаю, что если следующее предложение на патент “Я русский” будет связано с хорошими вещами: спортом, культурой, патриотизмом, то это непременно будет поддержано», — заключил вице-спикер ГД.