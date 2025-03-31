В Госдуме поддержали отказ SHAMANу в регистрации бренда «Я русский»

«В Роспатенте работают эксперты, они постоянно взаимодействуют с обществом. Я думаю, что это не волюнтаристская позиция конкретных чиновников, а вполне изученный вопрос. Тем более, что по этой теме высказывались многие депутаты Госдумы, общественники и чиновники. Поэтому нельзя не поддержать такую позицию», — сказал Чернышов.