В Госдуме поддержали идею ввести налог на бездетность

Налог на бездетность для холостых мужчин
Предприниматель и бывший депутат Госдумы Виктор Таранин выступил с предложением ввести налог на бездетность для мужчин, которые не вступают в брак и не заводят детей. Данную инициативу он озвучил на Московском экономическом форуме.
По его словам, в России насчитывает порядка 30 млн холостяков, которые «привыкли, что все для него делается». Спикер считает, данная концепция наносит вред стране, и ее пора менять. Первым шагом в данном направлении, как заметил Таранин, может стать введение для холостых мужчин налога на бездетность.
«Если у нас таких людей 30 млн, я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы», — заключил Таранин.
Специально для ВФокусе Mail Таранин пояснил свою инициативу, отметив, что налог на бездетность должен действовать в отношении мужчин в возрасте от 25 до 45 лет.
Деньги пойдут на поддержку семей с детьми
«Я считаю, что нужно женщинам продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Также необходимо создать “Дома малютки”, чтобы женщины, которые не имеют достаточных условий для обеспечения ребенка, могли на время отдать туда детей. Вот на это все нужны деньги, а где их взять? У нас в возрасте с 25 до 45 лет около 30 млн холостых мужчин. Почему они не женятся, а потому что живут очень хорошо за счет тех, кто живет плохо. Где взять деньги на поддержку семей с детьми? Кто должен их дать? Те мужчины, которые не заводят семьи. Это побудит их или к заключению брака, или платите», — сказал Таранин.
Освободить от уплаты всех налогов многодетных матерей
Также он предложил освободить от налогов до конца жизни всех женщин, которые родили трех и более детей.
«Для улучшения рождаемости нам нужен коэффициент 3. Соответственно, женщин, которые родили трех детей и более, нужно освободить от налогов до конца жизни. На это тоже нужны деньги, которые мы можем взять у холостяков. И это нормально. Я же не предлагаю взимать налог с 18 лет, а только с 25 лет, поскольку к этому моменту человек уже получил образование, у него репродуктивный возраст, самое время создавать семью», — заключил спикер.
Государство должно компенсировать по 60 тысяч рублей за каждого ребенка
О том, насколько данная идея реализуема и целесообразна, специально для ВФокусе Mail рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
«Принцип, который мы пытаемся продвигать, в том числе в налоговой системе, звучит так: рождение ребенка не должно снижать материальный уровень семьи. На ребенка в месяц необходимо около 60 тысяч рублей. То есть такая семья должна получить господдержку и различные компенсации, чтобы полностью компенсировать 60 тысяч рублей, которые им ежемесячно нужны для обеспечения ребенка. Двое детей — 120 тысяч, трое — 180 тысяч. Соответственно, вариант с налогом на бездетность вполне может рассматриваться, почему нет?», — сказал Федоров.
«Поэтому я считаю, что нам нужно двигаться в данном направлении», — заключил депутат.