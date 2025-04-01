В Госдуме поддержали идею ввести налог на бездетность

«Я считаю, что нужно женщинам продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Также необходимо создать “Дома малютки”, чтобы женщины, которые не имеют достаточных условий для обеспечения ребенка, могли на время отдать туда детей. Вот на это все нужны деньги, а где их взять? У нас в возрасте с 25 до 45 лет около 30 млн холостых мужчин. Почему они не женятся, а потому что живут очень хорошо за счет тех, кто живет плохо. Где взять деньги на поддержку семей с детьми? Кто должен их дать? Те мужчины, которые не заводят семьи. Это побудит их или к заключению брака, или платите», — сказал Таранин.