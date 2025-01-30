В Госдуме поддержали идею расширить декретный отпуск

«Кроме того, первый триместр — это критически важный период для сохранения беременности. Пока не сформировалась плацента, женщине нужно быть особенно осторожной, беречь себя, соблюдать режим, не нервничать. Если в этот период она будет дома, это снизит риск осложнений и поможет сохранить здоровье как матери, так и будущего ребенка, потому что у него в это время как раз формируются все важные органы», — добавила депутат Госдумы.