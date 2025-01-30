В Госдуме поддержали идею расширить декретный отпуск

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла расширить декретный отпуск на первый триместр беременности.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в Госдуме на XIII Рождественских парламентских встречах, что распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в России.
«Полностью поддерживаю предложение святейшего патриарха Кирилла о расширении декретного отпуска, включив в него самый сложный первый триместр беременности. Обязательно возьму эту тему в работу, подготовим все необходимые документы», — сообщила РИА Новости Лантратова.
Она отметила, что в первый триместр у женщины может быть не просто легкое недомогание, а серьезная перестройка всего организма с токсикозом, гормональными колебаниями, повышенной утомляемостью. Все это, добавила Лантратова, оказывает серьезное влияние на общее состояние здоровья, а также на нервную систему будущей матери.
«Кроме того, первый триместр — это критически важный период для сохранения беременности. Пока не сформировалась плацента, женщине нужно быть особенно осторожной, беречь себя, соблюдать режим, не нервничать. Если в этот период она будет дома, это снизит риск осложнений и поможет сохранить здоровье как матери, так и будущего ребенка, потому что у него в это время как раз формируются все важные органы», — добавила депутат Госдумы.