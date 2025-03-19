В Госдуме ответили на заявления калужского депутата о мини-юбках

«Я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям», — сказала она «РИА Новости».
Она добавила, что женщин сейчас «интересуют совсем другие вопросы». Например, женщину, принявшую решение о рождении ребенка, интересует, будет ли у нее возможность направить ребенка в ясли, будет ли ей оказана помощь в молочной кухне.
«Интересно, в городе Тарусе есть молочная кухня или детский сад? Поэтому я бы посоветовала все-таки опуститься на почву, так сказать», — сказала госпожа Останина. Она добавила, что сегодня «очень важно понимать, кого мы избираем во власти».
Евгений Руденко опубликовал пост 16 марта в соцсети «ВКонтакте». Пост депутата вызвал критику в соцсетях — пользователи указывали на неприемлемость таких заявлений от представителя власти.