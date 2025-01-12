В Госдуме отвергли возможность запрета видеоигр

10 января первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин сообщил, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через портал «Госуслуги», биометрию или номер телефона в соответствии с новым законопроектом о регулировании видеоигр. По его словам, обязанность организовать эту идентификацию возлагается на правообладателя игры или иное лицо, имеющее право на ее распространение на территории РФ.