В Госдуме отреагировали на идею продавать долги россиян за ЖКУ

«…Например, Минстрой начал масштабный эксперимент по досудебному взысканию долгов за ЖКУ через портал госуслуг и ГИС ЖКХ. Возможно, нужно вводить дополнительные рычаги воздействия на неплательщиков. Хорошо действует запрет на выезд за рубеж. Вероятно, следует добавить что-то еще. Но о передаче долгов коллекторам не может быть и речи. Это даже обсуждать бессмысленно», — заверила Разворотнева.