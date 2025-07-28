В Госдуме отреагировали на идею продавать долги россиян за ЖКУ

АКОН отправила письма в Госдуму и Минстрой с предложением разрешить продавать долги за ЖКУ коллекторам. Отмечается, что управляющие компании сталкиваются с нехваткой средств из-за крупных задолженностей населения за ЖКУ. На конец 2021 года сумма задолженности за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ составляла почти 1,5 трлн рублей. Из-за этих кассовых разрывов управляющие компании не могут своевременно проводить ремонт и обеспечивать качественное обслуживание домов.
В Госдуме не разделяют данную инициативу. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Такое решение принято не будет. Госдума сравнительно недавно запретила передавать коллекторам долги за ЖКУ. Это важный политический шаг. Нижняя палата парламента будет выглядеть несколько странно, если раз в два года станет принимать принципиально противоположные решения», — подчеркнула депутат.
В разговоре с «Ридусом» парламентарий отметила, что проблема задолженности по ЖКУ существует, но ее следует решать другими методами.
«…Например, Минстрой начал масштабный эксперимент по досудебному взысканию долгов за ЖКУ через портал госуслуг и ГИС ЖКХ. Возможно, нужно вводить дополнительные рычаги воздействия на неплательщиков. Хорошо действует запрет на выезд за рубеж. Вероятно, следует добавить что-то еще. Но о передаче долгов коллекторам не может быть и речи. Это даже обсуждать бессмысленно», — заверила Разворотнева.
Ранее экономист предположил, что разрешение продавать долги за ЖКУ рискует обернуться социальной катастрофой. По словам эксперта, запрет был введен не случайно, сразу несколько типов проблем заставили государство выбрать защиту граждан над прибылями частных агентств.