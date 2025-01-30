В Госдуме отклонили законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

Этот закон был принят в марте 2019 года, а обсуждался с 2015-го. Правительство просило смягчить требования, чтобы хостелы можно было открывать в обычных квартирах без перевода их в нежилой фонд, но с некоторыми ограничениями и без льгот по коммунальным платежам. Однако эта поправка не была учтена.