В Госдуме отклонили законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

Авторами стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Яна Лантратова, Геннадий Семигин, Юрий Григорьев и Анатолий Лисицын. Депутаты предложили запретить использование любых помещений, как жилых, так и нежилых, для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания людей. Документ был отклонен на первом чтении.
В России уже существует правило, запрещающее хостелы в многоквартирных домах. По действующему законодательству нельзя использовать жилые помещения для этих целей. Чтобы открыть гостиницу или хостел в многоквартирном доме, нужно сначала перевести помещение в нежилой фонд и оборудовать его специальными системами: звукоизоляцией, противопожарной безопасностью, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, а также средствами для уборки и санитарной очистки.
Этот закон был принят в марте 2019 года, а обсуждался с 2015-го. Правительство просило смягчить требования, чтобы хостелы можно было открывать в обычных квартирах без перевода их в нежилой фонд, но с некоторыми ограничениями и без льгот по коммунальным платежам. Однако эта поправка не была учтена.
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