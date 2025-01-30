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В Госдуме отклонили законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

Госдума не поддержала законопроект, который предлагал запретить хостелы в многоквартирных домах, согласно данным из электронной базы.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Авторами стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Яна Лантратова, Геннадий Семигин, Юрий Григорьев и Анатолий Лисицын. Депутаты предложили запретить использование любых помещений, как жилых, так и нежилых, для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания людей. Документ был отклонен на первом чтении.

В России уже существует правило, запрещающее хостелы в многоквартирных домах. По действующему законодательству нельзя использовать жилые помещения для этих целей. Чтобы открыть гостиницу или хостел в многоквартирном доме, нужно сначала перевести помещение в нежилой фонд и оборудовать его специальными системами: звукоизоляцией, противопожарной безопасностью, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, а также средствами для уборки и санитарной очистки.

Этот закон был принят в марте 2019 года, а обсуждался с 2015-го. Правительство просило смягчить требования, чтобы хостелы можно было открывать в обычных квартирах без перевода их в нежилой фонд, но с некоторыми ограничениями и без льгот по коммунальным платежам. Однако эта поправка не была учтена.

Во время путешествия многих из нас пугает мысль о том, что несколько ночей придется спать в отеле или хостеле. Из-за неудобных кроватей, шумных кондиционеров, хлопающих дверей и громких гостей бывает трудно расслабиться вдали от дома. Эксперт рассказала, как спать в отелях так, чтобы выспаться.