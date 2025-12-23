В Госдуме осудили повышение цен на лечение зубов и попытаются не допустить этого

«О каком уровне жизни людей может идти речь, если стоматологические услуги станут многим не по карману? Считаю, что когда речь идет о здоровье, нельзя думать о выгоде, необходимо найти такое решение проблемы, которое сохранит доступность медицинских услуг для наших граждан и одновременно не допустит убыточности для отрасли», — отметил Хамитов.
Депутат отметил, что о бесплатном предоставлении услуг со стороны стоматологов речи, конечно, не идет, так как им необходимо покупать инструменты для работы и создавать комфортные условия для пациента. Однако вариант, который устраивал бы обе стороны, найти возможно.
Хамитов планирует направить запрос в Министерство здравоохранения, чтобы дальше заниматься поиском компромисса вместе с представителями ведомства. Депутат акцентировал внимание, что вопрос является крайне важным, так как речь идет не о роскоши, а о здоровье людей.
Стоит отметить, что причиной такого заявления стали комментарии самих врачей. Врач-стоматолог Мария Балакирева предупредила, что в 2026 году цены на стоматологические услуги могут вырасти на 50−100%. Основные причины — удорожание импортных материалов, рост аренды и коммунальных платежей, а также увеличение НДС до 22% и затраты на логистику.