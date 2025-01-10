Комитет Госдумы одобрил продление программы материнского капитала до 2030 года

«Рекомендуем Государственной думе принять данный проект федерального закона», — указано в тексте решения.
Комитет также предложил рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года в рамках национального проекта «Демография». Идея о продлении этой программы до 2030 года была озвучена президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию в феврале 2024 года.
С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году составит 893 835 рублей.
Ранее эксперты рассказали, на что можно потратить средства материнского капитала.