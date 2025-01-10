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Комитет Госдумы одобрил продление программы материнского капитала до 2030 года

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства рекомендовал принять законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Соответствующее решение было опубликовано в электронной базе данных Думы.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

«Рекомендуем Государственной думе принять данный проект федерального закона», — указано в тексте решения.

Комитет также предложил рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года в рамках национального проекта «Демография». Идея о продлении этой программы до 2030 года была озвучена президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию в феврале 2024 года.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году составит 893 835 рублей.

Ранее эксперты рассказали, на что можно потратить средства материнского капитала.