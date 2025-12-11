В Госдуме оценили возможность урегулирования конфликта на Украине к Рождеству

«Будем надеется, что это произойдет. Мы видим, и риторика Запада меняется, и Зеленский своими заявлениями говорит о том, что все труднее и труднее им проводить ту политику Запада по борьбе до последнего украинца и задача ослабить Россию любым путем безрезультатна», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.