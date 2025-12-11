В Госдуме оценили возможность урегулирования конфликта на Украине к Рождеству

Достижение мира на Украине к Рождеству стало бы подарком для всех верующих. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа высказал в четверг, 11 декабря.
Ранее, 9 декабря, газета Financial Times (FT) сообщила, что президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения и надеется на достижение договоренностей «к Рождеству», сообщает 360.ru.
«Будем надеется, что это произойдет. Мы видим, и риторика Запада меняется, и Зеленский своими заявлениями говорит о том, что все труднее и труднее им проводить ту политику Запада по борьбе до последнего украинца и задача ослабить Россию любым путем безрезультатна», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.
Трамп 9 декабря отметил, что переговорная позиция России сильнее позиции Украины, передает RT. Американский лидер указал, что ситуация на Украине является самой неотложной проблемой в Европе на данный момент.
Зеленский 8 декабря заявил, что из предложенного США плана по урегулированию были исключены пункты, которые Украина посчитала спорными, — из 28 остались 20 пунктов. По его словам, на данный момент нет компромисса по вопросу о территориях. Британская газета The Telegraph отметила, что мирный план Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны главы киевского режима и европейских лидеров. Отмечалось, что Трамп «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям.
До этого, 7 декабря, Трамп заявил о своем разочаровании в Зеленском из-за того, что тот пока не прочитал мирное предложение США. Сын президента США Дональд Трамп — младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины. По его словам, причиной такого решения может служить неудовлетворенность главы Белого дома ситуацией с коррупцией на Украине в окружении Зеленского.