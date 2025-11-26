Популярные темы
В Госдуме оценили возможность России пойти на уступки в рамках мирного плана по Украине

Россия теоретически может пойти на определённые уступки в рамках мирного плана по Украине. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Источник: РИА "Новости"

Депутат в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что прекращение огня является обязательным элементом любого мирного соглашения: когда стороны договариваются и садятся за стол переговоров, боевые действия должны быть остановлены с обеих сторон. Журова отметила, что Москве нужны гарантии, чтобы одностороннее прекращение огня не обернулось попыткой отбросить российские войска «на стартовые точки».

Парламентарий допустила, что Москва может рассматривать уступки в рамках будущего мирного плана, но подчеркнула: они не будут касаться размещения НАТО на украинской территории.

«Надо посмотреть внимательнее, какая всё-таки уступка там может быть, потому что они, видимо, хотят, чтобы она была, но это точно не НАТО на их территории», — подытожила депутат.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение РФ боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер опроверг сообщения, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше