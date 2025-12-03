В Госдуме оценили шансы на новогоднее перемирие в зоне СВО

«Допускаю, что новогоднее перемирие в зоне СВО возможно. Как отмечал наш президент, мы готовы к любым переговорам и обсуждениям, даже с ЕС и недружественными нам странами. Другое дело, что со стороны Украины такие договоренности ранее никогда не соблюдались», — сказал Колесник.