Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили указ Путина о сборах резервистов

Депутат ГД Соболев: Резервистов не будут отправлять на СВО.

Источник: РИА "Новости"

В оборонном комитете Госдумы объяснили указ президента России Владимира Путина о сборах резервистов. Свой комментарий на этот счет изданию Подъем дал член оборонного комитета нижней палаты, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Своим указом Путин постановил в 2026 году направить резервистов на специальные сборы. В документе указано, что людей будут направлять на «защиту критически важных объектов».

Соболев пояснил, что резервистов будет обучать обороне объектов от атак с воздуха. Речь идет о мостах, заводах, нефтеперерабатывающих предприятиях, пояснил парламентарий. При этом в зону проведения спецоперации резервистов направлять не будут, подчеркнул генерал. Сборы рассчитаны два месяца, добавил Соболев.

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Путин подписал в ноябре. В Генштабе Вооруженных сил РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше