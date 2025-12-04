Популярные темы
В Госдуме объяснили, почему мигрантам нужно запретить носить любые ножи

В Госдуму внесли закон, запрещающий иностранцам носить любые ножи — даже кухонные и туристические, так как сегодня полиция не может изымать у мигрантов лезвия, не являющиеся холодным оружием по формальным признакам, пока те не совершат преступление. Один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, объяснил ВФокусе Mail, почему эта мера давно назрела и что ждет нарушителей нового запрета.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ножевая угроза

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, вводящий полный запрет для мигрантов на ношение любых ножей, а также иных режущих, колющих или рубящих предметов, которые по действующей официальной классификации не относятся к холодному оружию, но могут быть использованы в его качестве. В пояснительной записке авторы документа указывают на существующий правовой пробел: текущее законодательство не ограничивает ношение так называемых предметов хозяйственно-бытового назначения, к которым относятся многие виды ножей, и правоохранительные органы не имеют возможности изымать их при досмотре до момента совершения противоправного действия.

По данным МВД, в 2022 году из незаконного оборота изъяли на 26% больше холодного оружия, чем годом ранее. Только за январь 2025 года иностранцы совершили свыше 4400 преступлений — рост на 17,3%, говорится в пояснительной записке. При этом 84,2% правонарушений пришлись на граждан стран СНГ. Чаще всего в ход идут обычные кухонные или складные ножи, купленные в ближайшем магазине.

В записке также опровергается распространенный аргумент о ноже как о средстве самообороны. Напротив, утверждается, что практика свидетельствует о его преимущественном использовании в качестве средства для агрессии, нередко по малозначительным поводам. Необходимость ужесточения мер объясняется общим ростом числа тяжких преступлений с участием иностранцев и повышенным уровнем террористической угрозы.

«Менталитет с кинжалом»

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, один из авторов инициативы, напомнил, что раньше в УК РСФСР была уголовная ответственность за ношение финских ножей, холодного оружия без соответствующего разрешения. Наказание по этой статье предполагало лишение свободы на срок до двух лет или исправительные работы.

«Проблема не в россиянах, а в особенностях менталитета приезжих. На кавказских костюмах — кинжал, на русских рубахах его нет», — подчеркнул Матвеев.

По его словам, для многих мигрантов нож — символ мужественности и готовности решать любой спор силой. Даже невинное замечание может закончиться ударом ножом в живот, как недавно произошло с московским охранником ТЦ. Матвеев отметил, что в принципе считает возможным распространение такой нормы в будущем на всех, однако полагает, что, «тот, кто широко шагает, может порвать штаны, поэтому необходимо решать проблему по частям».

Депутат утверждает, что существует «определенная разница в воинственности между представителями различных национальностей». Поэтому, подчеркнул он, норма адресована именно иностранцам и апатридам, а не только «трудовым мигрантам», как ошибочно указали некоторые СМИ. Парламентарий заявил, что аналогичные запреты для иностранцев действуют во Вьетнаме, Германии и других странах.

Он также анонсировал подготовку отдельного законопроекта об административной и, возможно, уголовной ответственности за ношение ножей, которая, по его мнению, должна предусматривать штраф и депортацию. «Только в этом случае мы можем сбить эту волну использования ножей в качестве оружия», — убежден Матвеев.

«Порезать колбаску на обеде? Рвите руками. Нож в кармане — это не про еду, это про преимущество в драке», — подчеркнул политик.

