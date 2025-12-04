В Госдуме объяснили, почему мигрантам нужно запретить носить любые ножи

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, вводящий полный запрет для мигрантов на ношение любых ножей, а также иных режущих, колющих или рубящих предметов, которые по действующей официальной классификации не относятся к холодному оружию, но могут быть использованы в его качестве. В пояснительной записке авторы документа указывают на существующий правовой пробел: текущее законодательство не ограничивает ношение так называемых предметов хозяйственно-бытового назначения, к которым относятся многие виды ножей, и правоохранительные органы не имеют возможности изымать их при досмотре до момента совершения противоправного действия.