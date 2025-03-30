В Госдуме объяснили, кто в семье должен оплачивать ЖКУ

Ранее Верховный суд РФ принял постановление, по которому, родители обязаны платить коммунальные платежи за своих детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, передает 360.ru. Прецедентом стал спор между томским ТСЖ и местным жителем, который в течение пяти лет не платил коммунальные платежи и взносы на капремонт. Долг накопился почти в 445 тысяч рублей.