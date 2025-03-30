В Госдуме объяснили, кто в семье должен оплачивать ЖКУ

Депутат Гаврилов разъяснил порядок оплаты ЖКУ за детей.
Долги и пени по оплате коммунальных услуг нельзя переложить на детей. Их погашение лежит на обоих родителях, даже если они не проживают вместе с ребенком. Об этом сообщил глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
В определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам, говорится, что плата коммунальных услуг за несовершеннолетних детей лежит на обоих родителях, даже если они не проживают вместе с ребенком. Как пояснил депутат, решение суда предотвращает ситуацию, когда долги по ЖКХ накапливаются на детях.
«Тут речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причем обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались», — заявил Гаврилов. Слова депутата передает РИА «Новости».
Даже если подросток в 14 лет получил право самостоятельно оплачивать счета, однако не имеет доходов, ответственность за это сохраняется за родителями. Так став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью.
Правовая позиция основана на нормах Жилищного и Семейного кодексов, закрепляющих обязанность родителей содержать имущество детей. «Это важно для защиты интересов как несовершеннолетних, так и коммунальных служб», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Верховный суд РФ принял постановление, по которому, родители обязаны платить коммунальные платежи за своих детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, передает 360.ru. Прецедентом стал спор между томским ТСЖ и местным жителем, который в течение пяти лет не платил коммунальные платежи и взносы на капремонт. Долг накопился почти в 445 тысяч рублей.