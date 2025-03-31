Депутаты объяснили, какие льготы получат 40-летние при повышении возраста молодежи

Повышение возраста молодежи до 40 лет
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею о повышении максимального возраста молодежи в стране с 35 до 40 лет.
«Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — сказал глава Минздрава.
В настоящее время, согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.
Нормы Всемирной организации здравоохранения гласят, что к молодежи относятся лица до 44 лет.
О том, необходимо ли в России повышать «молодежный» возраст, а также какие плоды это новшество принесет на практике, специально для ВФокусе Mail рассказал первый заместитель комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Организм человека считается молодым до 39 лет
Необходимость повышения предельной планки признания молодежью лиц до 40 лет, как отметил Тумусов, продиктована медицинской наукой.
«Человек как биологическое существо проживает этап молодости до 39 лет. Иными словами, человеческий организм до 39 лет считается молодым. После 39 лет начинается процесс старения — это доказанный наукой факт. В этом смысле министр Мурашко прав, надо рамки молодежи устанавливать в соответствии с медицинской наукой», — сказал депутат.
«Мы боремся за повышение средней продолжительности жизни до 80 лет и выше. Такую задачу ставит наш президент. Мы должны войти в клуб стран, где продолжительность жизни — 80+. Сейчас у людей наблюдается здоровая старость. Если раньше, например, 100 лет назад человека считали старым, если ему стукнуло 30 лет, а сейчас даже 70-летнего уверенно назвать старым нельзя», — пояснил Тумусов.
Чем дольше молод — тем более счастлив
По словам депутата, повышение предельного возраста молодежи будет иметь большое психологическое значение.
«Если человек считает себя старым, то он начинает уступать молодым, а если он считает себя молодым, то он хочет работать, созидать, любить. Поэтому это необходимо для поднятия духа нашего народа. Человек, считающий себя молодым, более счастливый. Соответственно, это позитивно отражается на развитии страны в целом», — считает парламентарий.
Изменения в законодательстве
В случае принятия решения о повышении возраста молодежи, как подчеркнул Тумусов, могут быть внесены изменения в действующие законодательные акты о поддержке молодежи в стране. Значит, все меры поддержки, действующие сейчас для лиц до 35 лет, начнут распространяться и на граждан до 40 лет. Например, требования по возрасту для участия в программе «Молодая семья» будут увеличены с 35 до 40 лет, добавил депутат.