Депутаты объяснили, какие льготы получат 40-летние при повышении возраста молодежи

«Мы боремся за повышение средней продолжительности жизни до 80 лет и выше. Такую задачу ставит наш президент. Мы должны войти в клуб стран, где продолжительность жизни — 80+. Сейчас у людей наблюдается здоровая старость. Если раньше, например, 100 лет назад человека считали старым, если ему стукнуло 30 лет, а сейчас даже 70-летнего уверенно назвать старым нельзя», — пояснил Тумусов.