В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты

«Конкретные сроки передачи зарплаты прописывают в трудовом договоре, заключаемом между компанией и сотрудниками. Нормированный график выплат предусматривает выплату два раза в месяц. Либо один раз в случае наступления ежегодного отпуска. Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых “расчетных” дней. В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы», — рассказала Стенякина.