В Госдуме обсудят проблему высокой учебной нагрузки на школьников

В феврале 2024 года Минпросвещения разработало проект приказа, в котором предлагается увеличить количество часов изучения истории с 340 до 476: в 5−8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе — по два часа в неделю. В ведомстве подчеркнули, что с увеличением часов по истории общая нагрузка на школьников не должна увеличиться: допчасы добавятся за счет высвобожденных учебных часов от обществознания. В случае принятия приказ Минпросвещения вступит в силу 1 сентября 2025 года.