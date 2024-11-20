В Госдуме обсудят проблему высокой учебной нагрузки на школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по просвещению обсудить высокую учебную нагрузку на школьников с учителями, представителями родительского сообщества и профильного министерства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.
Вопрос непомерно высокой нагрузки на школьников был поднят депутатами нижней палаты. Член Комитета по контролю Никита Румянцев заявил, что сегодня учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы.
«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не дает», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Ирина Яровая привела статистику о том, что в период обучения в школе более 50% детей приобретают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и ЖКТ.
Председатель Комитета по просвещению Ирина Белых подчеркнула, что во многих школах игнорируются рекомендации об объеме домашней работы — она не должна превышать 30% от классной.
В феврале 2024 года Минпросвещения разработало проект приказа, в котором предлагается увеличить количество часов изучения истории с 340 до 476: в 5−8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе — по два часа в неделю. В ведомстве подчеркнули, что с увеличением часов по истории общая нагрузка на школьников не должна увеличиться: допчасы добавятся за счет высвобожденных учебных часов от обществознания. В случае принятия приказ Минпросвещения вступит в силу 1 сентября 2025 года.
В начале апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в некоторых школах до 35% времени уходит только на контрольные работы. В июне он заявил, что с 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени.
В феврале Владимир Путин поручил сократить в общеобразовательных организациях число проверочных работ, чтобы сформировать «гармоничную, сбалансированную и результативную» учебную нагрузку на школьников. Доклад по итогам этой работы должен быть составлен до 1 декабря 2024 года.