В Госдуме обсудили реестр поддерживающих семейные ценности блогеров

Замгендиректора по правовым вопросам ИРИ Борис Едидин, комментируя инициативу, отметил, что для получения идентификатора информационного продукта блогер должен будет предоставить сведения о своем образовании, о программе, заложенной в его продукт, и другие сведения, которые согласуют законодатели. «Мы будем видеть, кто автор, кто реальный исполнитель этой услуги, из чего она состоит, и этот мониторинг может осуществляться как потребителями, так и правоохранительными органами», — добавил Едидин.