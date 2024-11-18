В Госдуме обсудили реестр поддерживающих семейные ценности блогеров

В России может появиться реестр блогеров, которые выступают за традиционные семейные ценности. О том, что соответствующее предложение внесла депутат Татьяна Буцкая, на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере блогосферы, сообщила депутат Яна Лантратова.
Помимо реестра законодатели, по словам Лантратовой, предлагают разработать комплексные меры господдержки для блогеров, выступающих за традиционные семейные ценности. «Этим инициативам следует уделить первоочередное внимание и превратить их в полновесные законодательные инициативы», — заявила Лантратова.
Сама Буцкая, выступая на заседании рабочей группы, подтвердила инициативу и отметила, что первая профильная встреча по этому реестру состоится уже в начале декабря.
Что еще обсуждали на рабочей группе по блогерам
Лантратова также озвучила поступившее от Минздрава предложение об обязательном указании квалификации для блогеров, распространяющих информацию по медицинской тематике. Лицам, имеющим высшее или среднее специальное медицинское или фармацевтическое образование, предоставят исключительное право на информационно-консультационные услуги в этих сферах. За нарушение этих требований, по словам Лантратовой, предлагается ввести административную ответственность.
Для борьбы с недобросовестными инфобизнесменами в Институте развития интернета (ИРИ), по словам Лантратовой, предложили разработать требования о получении обязательного идентификатора на каждый реализованный информационный продукт. Система будет работать по аналогии с системой маркировки и учета всей рекламы в рунете. По ней обязательный токен присваивается каждому рекламному сообщению в сети.
Замгендиректора по правовым вопросам ИРИ Борис Едидин, комментируя инициативу, отметил, что для получения идентификатора информационного продукта блогер должен будет предоставить сведения о своем образовании, о программе, заложенной в его продукт, и другие сведения, которые согласуют законодатели. «Мы будем видеть, кто автор, кто реальный исполнитель этой услуги, из чего она состоит, и этот мониторинг может осуществляться как потребителями, так и правоохранительными органами», — добавил Едидин.
Рабочая группа Госдумы по регулированию работы блогеров уже согласовала три новых позиции в ОКВЭД, касающиеся деятельности блогеров. Это «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», «Деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети» и «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая». Прежде обсуждалось, что для блогеров создадут один ОКВЭД — «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий».
В рамках заседания также выступала телеведущая Елена Малышева, обратившая внимание на проблему блогеров-психологов, не получавших профильного профессионального образования. «Это драматическая проблема, потому что все психологи так или иначе воспринимаются людьми как врачи, — заявила Малышева. — Стать психологом может каждый. И я знаю массу людей, которые получили после месячных-двухмесячных курсов диплом и теперь исцеляют души». Это проблему, по словам Малышевой, нужно решать на уровне Госдумы.
РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.
Ранее рабочая группа Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере блогосферы уже обсуждала перспективы законодательного регулирования деятельности инфлюенсеров. Тогда, в частности, поднимались вопросы введения ОКВЭДов для блогеров и уголовной ответственности за образовательные курсы, пользователи которых стали жертвами мошенничества. Кроме того, депутаты поднимали вопрос специфики лицензирования просветительской деятельности. Тогда представители профильных министерств и ведомств концептуально поддержали необходимость регулирования блогосферы, но по отдельно взятым предложениям во взглядах разошлись.