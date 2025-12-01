Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме обозначили триггер для ускорения блокировки WhatsApp в России

Дополнительным поводом для ускорения блокировки мессенджера WhatsApp на территории России стал недавний факт утечки дипломатических переговоров.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал депутат.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp. Он допустил, что утечка его разговора со спецпосланником США Стивом Уиткоффом могла произойти именно по этому каналу. Ушаков отметил, что разговоры по WhatsApp «кто-то каким-то образом может, видимо, послушать».

28 ноября Роскомнадзор пригрозил владельцам WhatsApp полной блокировкой мессенджера на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства в области регулирования интернет-коммуникаций.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше