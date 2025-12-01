В Госдуме обозначили триггер для ускорения блокировки WhatsApp в России

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp. Он допустил, что утечка его разговора со спецпосланником США Стивом Уиткоффом могла произойти именно по этому каналу. Ушаков отметил, что разговоры по WhatsApp «кто-то каким-то образом может, видимо, послушать».