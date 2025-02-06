В Госдуме не увидели поводов для разблокировки соцсети Х

«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — сказала Мизулина в разговоре с ТАСС. Однако, по ее мнению, окончательное решение должно быть принято на основе регуляторов. Мизулина также указала на важность имеющихся у Роскомнадзора фактов, имея в виду информацию о том, «сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остаются неудаленными».