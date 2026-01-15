В Госдуме не согласились, со словами Мерца о том, что Россия — европейская страна

«Только сейчас начинают понимать или раньше все прекрасно понимали, что санкции, что сам конфликт, который они развязали, он в большей степени сказывается отрицательно на экономике и политике европейских стран. Конфронтация в Европе с Россией, которая является носителем ядерного оружия, современного оружия, мощной армии — сегодня в мире глупо и чревато. Это заставляет их все больше понять безысходность той политики относительно украинского конфликта — она ведет только к проблемам», — заключил он.