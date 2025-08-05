В Госдуме не поддержали законопроект о совместном воспитании детей после развода

Депутат признала, что иногда при разводе бывшие супруги сталкиваются с трудностями — например, один из родителей может не разрешать другому встречаться с ребенком или позволять лишь крайне редкие встречи. Однако все-таки ориентироваться следует на мнение суда, который, в свою очередь, должен учитывать пожелание ребенка, если тому уже более десяти лет, подчеркнула Бессараб.