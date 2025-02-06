В Госдуме не планируют блокировать иностранные игровые сервисы

Документ о маркировке игр был представлен в декабре, но пока не обсуждался в Госдуме. «Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок — да и вообще запретов игр как таковых — законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает — любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований», — приводят РИА Новости слова Немкина.