В Госдуме не планируют блокировать иностранные игровые сервисы

Документ о маркировке игр был представлен в декабре, но пока не обсуждался в Госдуме. «Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок — да и вообще запретов игр как таковых — законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает — любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований», — приводят РИА Новости слова Немкина.
Цель инициативы — дать разработчикам возможность информировать игроков о содержании игр. Это поможет родителям решать, подходит ли игра для их детей. Новая маркировка будет указывать на наличие элементов насилия, грубого языка или азартных механик, что позволит избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних.
Критики опасаются, что иностранные платформы могут столкнуться с блокировкой из-за отказа от идентификации пользователей. Однако депутат пояснил, что законопроект предлагает три варианта верификации, включая привязку к телефонному номеру, что уже используется многими сервисами для безопасности.
«Задача, которую мы ставим перед собой, разрабатывая соответствующие поправки в законодательство, — защитить наших граждан, а главное, детей, от негативного влияния на их психику. Но при этом сделать это так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в нашей стране. Сбалансированное решение обязательно будет найдено», — сказал Немкин.
Авторы проекта ждут отзывов от игровой индустрии и конкретных предложений по доработке законопроекта. «Уверен, вопросы о “невыполнимых требованиях” для иностранных издателей и платформ снимутся, когда финальная версия законопроекта будет представлена», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что четверть опрошенных россиян предпочитают проводить зимний досуг за компьютерными играми.