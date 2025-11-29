В Госдуме назвали трех самых враждебных к России западных политиков

«Я думаю, надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому всё-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас», — отметила парламентарий в беседе с «Лентой.ру».