В Госдуме назвали трех самых враждебных к России западных политиков

«Я думаю, надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому всё-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас», — отметила парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Однако, по её словам, фон дер Ляйен и Каллас демонстрируют наибольшую активность в антироссийской риторике, регулярно выступая с негативными заявлениями и спорными инициативами. Их антироссийская позиция проявляется и в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Напомним, ранее Кая Каллас заявила о необходимости уступок РФ в мирном урегулировании. В частности, она надумала сократить численность Армии России. Глава дипломатии ЕС отказывается верить в поражение Украины на поле боя. Тем временем депутат ГД Леонид Слуцкий заподозрил у Каллас психиатрический диагноз.