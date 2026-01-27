Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали срок полной блокировки Telegram

Блокировка мессенджера Telegram в России возможна к сентябрю 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

Закрытие Telegram ожидается по схеме YouTube.

Блокировка мессенджера Telegram в России возможна к сентябрю 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года)», — рассказал Делягин в пресс-центре НСН. Он уточнил, что не располагает инсайдерской информацией о планах по блокировке мессенджера. Свое заявление парламентарий охарактеризовал как личное предположение. Делягин обратил внимание на опыт блокировки Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Несмотря на официальный запрет, около половины прежней аудитории продолжает пользоваться этой соцсетью через VPN-сервисы и другие обходные пути.

Делягин упомянул отечественный мессенджер MAX, который, по его мнению, может стать важной коммуникационной платформой для российского бизнеса. Депутат отметил, что данный мессенджер активно развивается и уже предлагает полезные функции. Депутат также дал рекомендации представителям бизнеса, как адаптироваться к меняющимся условиям и возможным ограничениям цифровых платформ. Он призвал предпринимателей искать нестандартные решения для сохранения коммуникации с клиентами даже в условиях ограничительных мер.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше