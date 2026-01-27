В Госдуме назвали срок полной блокировки Telegram

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года)», — рассказал Делягин в пресс-центре НСН. Он уточнил, что не располагает инсайдерской информацией о планах по блокировке мессенджера. Свое заявление парламентарий охарактеризовал как личное предположение. Делягин обратил внимание на опыт блокировки Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Несмотря на официальный запрет, около половины прежней аудитории продолжает пользоваться этой соцсетью через VPN-сервисы и другие обходные пути.