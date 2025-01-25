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В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит порядка 25 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Источник: Shutterstock

По его словам, 1 января средний размер такой пенсии увеличился на 7,3%, и сейчас составляет 24 059 ₽

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — сказал депутат.

22 января президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что в стране будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. Он уточнил, что индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Глава государства поручил реализовать соответствующие решения «задним числом» — с 1 января 2025 года.

В тот же день член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что россиянам ничего не нужно специально делать, чтобы получить пенсию с учетом доиндексации по уровню инфляции. По ее словам, повышение суммы выплат произойдет в беззаявительном порядке.