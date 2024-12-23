В Госдуме назвали слухами данные о скорой блокировке WhatsApp

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что WhatsApp могут заблокировать в 2025 году, если руководство компании не будет соблюдать законодательство страны.
WhatsApp — единственный из трех крупных сервисов Meta, работающий в России. Соцсети Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году. В июле этого года тогдашний глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн тоже говорил, что, если мессенджер будет продолжать нарушать российское законодательство и отказываться от сотрудничества с властями, то «терпению государства наступит конец» и WhatsApp постигнет «судьба всей Meta».
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