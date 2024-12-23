В Госдуме назвали слухами данные о скорой блокировке WhatsApp

WhatsApp — единственный из трех крупных сервисов Meta, работающий в России. Соцсети Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году. В июле этого года тогдашний глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн тоже говорил, что, если мессенджер будет продолжать нарушать российское законодательство и отказываться от сотрудничества с властями, то «терпению государства наступит конец» и WhatsApp постигнет «судьба всей Meta».