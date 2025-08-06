В Госдуме назвали регионы, где могут отменить повышение тарифов ЖКУ

Самый главный вопрос: следовало ли вот так в этом году на 21% повышать тарифы на энергоносители — газ и электричество? Потому что именно они составили основную часть этого рекордного повышения за ЖКХ. Понятно, что надо реализовывать инвестиционные программы, модернизировать сети. Но сейчас снижать тарифы означает, что вообще заморозятся задачи, которые стоят по модернизации, по развитию. А претензии потребителей также связаны и с качеством услуг: вы деньги берете, а по факту вот что мы получаем.