В Госдуме назвали регионы, где могут отменить повышение тарифов ЖКУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что корректировка тарифов возможна в регионах, где утвержденные показатели индексации оказались выше установленных лимитов. «Я думаю, что это ограничится отдельными регионами», — сказала она.
Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг добавил, что итоговые решения будут зависеть от проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проводящей анализ по поручению Госдумы.
«В тех регионах, где [ФАС] находит основания для принятия мер реагирования, возможно, там регионы пересмотрят свое решение. В любом случае это хороший знак, что в Омской области пересмотрели ранее принятое решение», — подчеркнул он.
Гартунг заявил, что парламентарии не оставят вопрос без внимания и будут изучать отчеты ФАС. «Если материалы будут неубедительными, у нас тогда к ФАС могут возникнуть вопросы. Скорее всего, Федеральная антимонопольная служба свою работу выполнит», — заключил он.
Разворотнева отметила, что решение о повышении тарифов всегда балансирует между экономической целесообразностью и социальными последствиями.
Самый главный вопрос: следовало ли вот так в этом году на 21% повышать тарифы на энергоносители — газ и электричество? Потому что именно они составили основную часть этого рекордного повышения за ЖКХ. Понятно, что надо реализовывать инвестиционные программы, модернизировать сети. Но сейчас снижать тарифы означает, что вообще заморозятся задачи, которые стоят по модернизации, по развитию. А претензии потребителей также связаны и с качеством услуг: вы деньги берете, а по факту вот что мы получаем.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за некачественное оказание коммунальных услуг. Документ предлагает взыскивать с управляющих компаний штраф в размере 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.