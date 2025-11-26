В Госдуме назвали «неприемлемым жульничеством» одну лазейку в плане по Украине

Он напомнил, что обсуждаемый мирный план по Украине «вообще не соглашением для подписания». Депутат обратился к словам президента Владимира Путина о том, что его можно рассматривать как основу для обсуждения. Но дьявол кроется в деталях, отметил Новиков.
Политик напомнил, что Россия неоднократно заявляла о том, что смысл СВО кроется прежде всего в решении крупных вопросов стратегической безопасности.
«Всякие поползновения сейчас, на фоне всего происходящего, оставить, например, лазейки для быстрого втягивания Украины в НАТО или что-то еще, выглядят неприемлемым для Российской Федерации жульничеством. Есть цели, связанные с демилитаризацией и денацификацией Украины. Они должны быть реализованы», — заявил Новиков.
По его словам, вместо того, чтобы сделать документ приемлемым для России, происходит обратный процесс усилиями Украины и Европы.
До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.