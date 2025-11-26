В Госдуме назвали «неприемлемым жульничеством» одну лазейку в плане по Украине

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.