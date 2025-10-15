Популярные темы
В Госдуме назвали хамом Федорищева за скандальное увольнение самарского чиновника

Депутат Госдумы Сергей Обухов назвал хамом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за публичную порку главы Кинельского района Юрия Жидкова. В беседе с Life.ru парламентарий назвал чиновника хамом, который хочет казаться крутым политиком.

Источник: РИА "Новости"

Обухов раскритиковал Федорищева за стиль увольнения.

«То у нас были безликие технократы, а теперь у нас хамы и представляющие себя крутыми хозяйственниками и политиками», — отметил Обухов.

Он добавил, что ошибки не исключены, однако подчеркнул наличие культуры уважительного отношения к кадрам. Обухов назвал произошедшее из ряда вон выходящим инцидентом.

Напомним, Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

